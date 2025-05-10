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12:32, 10 мая 2025Из жизни

Женщина подумала о дне рождения матери и выиграла в лотерею четыре миллиона рублей

Жительница США выиграла в лотерею благодаря воспоминаниям о матери
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

День рождения матери помог американке выиграть в лотерею. Об этом пишет UPI.

Жительница штата Мэриленд, США, выиграла 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) в лотерею Pick 5. Получая выигрыш, она рассказала, что победила благодаря воспоминаниям о матери.

Покупая на заправке в городе Дамаску билет 29 апреля, женщина подумала о матери и выбрала набор чисел, похожих на дату ее рождения. «В последнее время я часто думала о маме, больше, чем обычно. Так у меня возникла идея взять некоторые числа из ее дня рождения для лотерейного билета Pick 5», — рассказала она.

По словам победительницы, выигрыш случился очень вовремя. «Нам надо будет скоро оплатить счета. Эти деньги покроют все расходы и даже больше», — сказала победительница.

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