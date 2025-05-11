11 мая в России отмечают День Донецкой народной республики. В разных странах мира празднуют День любви к природе. День рождения в эту дату отмечает композитор и продюсер Константин Меладзе. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 мая — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Всероссийский день посадки леса
Всероссийский день посадки леса, как правило, отмечают во вторую субботу мая. Однако в зависимости от региона и погодных условий дата может переноситься. Впервые День посадки леса отметили в 2011 году, провозглашенном ООН Международным годом леса.
В честь Всероссийского дня посадки леса во многих регионах России добровольцы высаживают деревья как в городской черте, так и в диких лесистых регионах. Зачастую акция охватывает не один, а несколько дней, в течение которых проводятся познавательные мероприятия, квесты, игры и викторины на тему экологии.
День Донецкой народной республики
Главный праздник Донецкой народной республики ежегодно отмечается 11 мая. Именно в этот день, ровно десять лет назад там прошел референдум о самоопределении региона. Почти 90 процентов голосовавших высказались за суверенитет. С тех пор 11 мая — официальный праздник и выходной день для жителей республики.
Праздники в мире
День любви к природе
Праздник был учрежден силами энтузиастов для привлечения внимания общества к проблемам окружающего мира. По мнению организаторов, в теплые майские дни людям приятнее любоваться красотой мира, поэтому День любви к природе и отмечается в середине месяца. Большинство эко-движений организуют 11 мая благотворительные акции. Подключиться к проектам по сохранению окружающей среды может каждый желающий.
Какие еще праздники отмечают в мире 11 мая
- День глаженых шнурков;
- Всемирный день осведомленности об эгоизме.
Какой церковный праздник 11 мая
День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского
Святитель Кирилл жил в XII веке в городе Туров (ныне город в Гомельской области Республики Беларусь). В зрелом возрасте он принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, позже ушел в отшельничество. Своей праведной жизнью Кирилл снискал уважение в народе и среди духовенства, так что вскоре его избрали главой Туровской епархии.
Святитель Кирилл активно боролся с ересью, давал наставления князю Андрею Боголюбскому, написал ряд духовных книг. В том числе святитель Кирилл составил слова на все годичные Господские праздники. За его труды святителя Кирилла прозвали русским Златоустом.
День памяти мученицы Анны Шашкиной
Анна Шашкина родилась в 1888 году в крестьянской семье. Еще в юности она собиралась поступить в монастырь и даже после революции 1917 года посещала женскую монашескую общину в селе Захарово, которая тогда существовала под видом сельскохозяйственной артели, а затем коммуны.
В 1936 году представители советской власти провели ряд арестов верующих и духовенства. Основанием послужили доносы. В 1937-м на допрос вызвали Анну Шашкину, которая не согласилась свидетельствовать против архимандрита и монахинь из общины. Тогда ее приговорили к пяти годам лагерей, но на свободу она уже не вышла, так как скончалась в 1940 году в лагерной больнице.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 мая
- День памяти мучеников Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия;
- День памяти апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных с ними пострадавших;
- День памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.
Приметы на 11 мая
- Если 11 мая утром на небе нет облаков, то лето будет солнечным;
- Если в этот день дует теплый южный ветер, то год будет без болезней;
- Если ночь теплая и звездная, то урожай будет богатым;
- Бабочки прячутся в домах — к ухудшению погоды.
Кто родился 11 мая
Сальвадор Дали (1904-1989)
Испанский художник Сальвадор Дали был одним из наиболее знаменитых представителей сюрреализма. Среди самых известных картин: «Постоянство памяти» (1931), «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944), «Метаморфозы Нарцисса» (1937).
Помимо живописи, Сальвадор Дали также работал над фильмами и писал книги. Например, он принимал участие в создании кинокартины «Завороженный» Альфреда Хичкока в качестве художника-постановщика некоторых сцен.
Константин Меладзе (62 года)
Композитор, продюсер и автор песен Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года. Он продюсировал такие группы, как «ВИА гра», «БиС», «Инь-Янь», а также исполнителей: Полину Гагарину, Веру Брежневу, своего младшего брата Валерия Меладзе и других. Многие песни для своих подопечных Константин Меладзе написал сам.
Кто еще родился 11 мая
- Агния Дитковските (37 лет) — российская актриса;
- Юрий Семин (78 лет) — советский футболист, российский футбольный тренер;
- Летиция Каста (47 лет) — французская модель и актриса;
- Кристофер Шнайдер (59 лет) — барабанщик группы Rammstein;
- Эрик Бердон (84 года) — автор песен и вокалист, участник группы The Animals.