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07:11, 11 мая 2025Интернет и СМИ

Бывший американский полковник предрек конец НАТО и Евросоюза из-за Украины

Экс-полковник Макгрегор предрек конец НАТО и Евросоюза из-за Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Когда закончится конфликт на Украине, закончится и НАТО, считает бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор. Об этом он высказался на YouTube.

Он подчеркнул, что альянс «не переживет этот конфликт». «США находятся в сложном экономическом положении, нам нужно уйти. Вообще это надо было сделать в конце 90-х. Тогда и в Европе, и в США отчаянно искали повод сохранить альянс. И нашли — Балканы»,— сказал Макгрегор.

Экс-полковник отметил, что «все недооценили Россию и переоценили себя». По его мнению, за развалом НАТО последует НАТО, потому что две институции остаются продуктом холодной войны и «никто не хочет признавать, что мир изменился».

Ранее Макгрегор заявил, что никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России. По его словам, после начала СВО РФ «всегда была готова к переговорам и компромиссам, чтобы достичь настоящего и прочного мира на демилитаризованной Украине».

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