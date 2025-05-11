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03:50, 11 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады сравнил обращение Путина с дзюдо

Депутат Верховной Рады Дмитрук сравнил обращение Путина с дзюдо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетОбращение Владимира Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале сравнил обращение президента России Владимира Путина к прессе с дзюдо.

«Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо. <…> Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой…», — написал нардеп.

Он добавил, что Путин «перетянул и повалил» украинскую сторону в пределах правил, подчеркнув, что такой подход позволяет добиться максимальной эффективности при затрате минимальных усилий.

Путин на встрече с журналистами заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал начать их 15 мая в Стамбуле.

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