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08:00, 11 мая 2025Мир

Европейский политик уволился сразу после назначения из-за фото с сайта знакомств

Reuters: В Швеции советник Тиберг уволился сразу после назначения из-за фото
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Советник по нацбезопасности Швеции Тобиас Тиберг уволился сразу после назначения на должность из-за фотографий с сайта знакомств, об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, европейский политик не сообщил о снимках, опубликованных несколько лет назад, хотя того требует проверка биографии должностного лица. Последнему необходимо раскрыть любую информацию, которая может сделать его уязвимым для шантажа.

«После сегодняшнего решения правительства о назначении Тобиаса Тиберга была получена совершенно новая личная информация о нем, которая не была известна правительственной канцелярии», — пояснил госсекретарь премьер-министра Швеции Юхан Стюарт.

Тиберг признал, что должен был заблаговременно сообщить о фотографиях, и объявил об уходе в отставку.

Ранее оборонное ведомство Франции уволило со службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри за несоблюдение обязательства проявлять нейтральность и сдержанность при публичных заявлениях.

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