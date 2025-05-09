Во Франции уволили двух генералов за критику власти

Два французских генерала были уволены за критику власти

Оборонное ведомство Франции уволило со службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри за несоблюдение обязательства проявлять нейтральность и сдержанность при публичных заявлениях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на французское агентство.

«Два бывших генерала (...) были уволены за "несоблюдение обязательства в проявлении сдержанности"», — указано в сообщении.

Отмечается, что Пеллизарри в 2024 году подал в суд против на тот момент премьер-министра республики Габриэля Атталя, министра обороны Себастьяна Лекорню и на тот момент главы МИД Стефана Сежурне за передачу военной техники Украине.

Кусту был среди генералов, подписавших обращение, в котором осуждали «распад страны, ненависть между общинами, исламизм и пригородные орды».

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что представители Франции и других союзников должны были быть на параде Победы в Москве. По его словам, замалчивание странами Запада советских жертв, которые привели к победе над Германией, может только разжечь конфликты в будущем.