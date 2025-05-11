Президент Южной Осетии заявил о полной поддержке России и проведения СВО

Гаглоев: Южная Осетия полностью поддерживает Россию и проведение СВО

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что полностью поддерживает Россию и проведение специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что в зоне СВО находятся около 1,5 тысячи воинов из Южной Осетии.

«Очередной раз приходится защищать нашу общую историю, которую собираются у нас забрать. И в то же время мы защищаем вместе с многонациональным народом Российской Федерации будущее наших младший поколений», — добавил он. По словам Гаглоева, Южная Осетия полностью поддерживает РФ.

Ранее Гаглоев назвал спецоперацию общим с Россией делом.