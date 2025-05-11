Лидер африканской страны обратился к Путину на русском языке

Лидер Буркина-Фасо Траоре обратился к Путину на русском языке во время встречи

Лидер африканской страны Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с российским президентом Владимиром Путиным начал диалог с ним с фразы на русском языке. Видеозапись с переговоров опубликовал телеканал RT.

«Здравия желаю, товарищ президент!» — сказал Траоре, после чего выразил надежду на то, что правильно произнес эту фразу.

Президент Буркина-Фасо также добавил, что для него честь принимать участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Траоре высоко оценил силу российского ракетного комплекса «Орешник», заявив, что от этого оружия «содрогается весь мир».