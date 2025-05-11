«Локомотив» победил аутсайдера РПЛ

«Локомотив» победил «Факел» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Факел» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 22-й минуте забил нападающий Дмитрий Воробьев.

Таким образом, после 28 матчей «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. «Факел» является аутсайдером и занимает последнее 16-е место с 16 очками. «Краснодар» остается лидером РПЛ, набрав 61 очко.

В следующем туре 19 мая «Локомотив» примет столичный ЦСКА. «Факел» двумя днями ранее на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом».