Охваченная огнем нефтяная вышка рухнула в российском регионе и попала на видео

Нефтяная вышка упала при пожаре на месторождении в ЯНАО, 3 работника пострадали

Охваченная огнем нефтяная вышка обрушилась при пожаре на месторождении «Харампурнефтегаз» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ее падение попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash.

По информации издания, в результате происшествия пострадали три человека. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Shot, возгорание могло произойти из-за резкого поступления газа в ствол скважины.

Уточняется, что пожар начался вечером в субботу, 10 мая. На данный момент горят два 25-метровых факела.