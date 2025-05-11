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19:39, 11 мая 2025Россия

Охваченная огнем нефтяная вышка рухнула в российском регионе и попала на видео

Нефтяная вышка упала при пожаре на месторождении в ЯНАО, 3 работника пострадали
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Охваченная огнем нефтяная вышка обрушилась при пожаре на месторождении «Харампурнефтегаз» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ее падение попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash.

По информации издания, в результате происшествия пострадали три человека. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Shot, возгорание могло произойти из-за резкого поступления газа в ствол скважины.

Уточняется, что пожар начался вечером в субботу, 10 мая. На данный момент горят два 25-метровых факела.

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