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02:32, 11 мая 2025Россия

Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы

Песков заявил о завершении перемирия на дни 80-летия Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное президентом России Владимиром Путиным, завершено. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил о завершении перемирия на дни 80-летия Победы. «Конечно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие. «Что мы видим? Каковы результаты? Киевские власти вообще не откликнулись на предложение о прекращении огня», — подчеркнул он.

С 00:00 по московскому времени 8 мая вступило в силу перемирие в зоне спецоперации. Оно было приурочено ко Дню Победы и продлилось три дня — до 00:00 11 мая.

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