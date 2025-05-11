Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы

Песков заявил о завершении перемирия на дни 80-летия Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное президентом России Владимиром Путиным, завершено. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил о завершении перемирия на дни 80-летия Победы. «Конечно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие. «Что мы видим? Каковы результаты? Киевские власти вообще не откликнулись на предложение о прекращении огня», — подчеркнул он.

С 00:00 по московскому времени 8 мая вступило в силу перемирие в зоне спецоперации. Оно было приурочено ко Дню Победы и продлилось три дня — до 00:00 11 мая.