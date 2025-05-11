Президент России обвинил Украину в попытке запугать мировых лидеров

Путин: ВСУ пытались запугать мировых лидеров, чтобы они не посещали Москву

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами обвинил Украину в попытке запугать мировых лидеров, которые собирались посетить Парад Победы в Москве.

«Кого пытались запугать? Те, кто приехал к нам, это лидеры не по должности, а по характеру, убеждениям, готовности отставить свои убеждения», — подчеркнул глава государства.

Путин поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве. Президент также заявил, что Россия признательна руководителям 13 стран, которые направили расчеты для участия в параде.