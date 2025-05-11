Путин обвинил ряд стран в разговоре с Россией в хамской манере

Путин обвинил ряд стран в разговоре с Россией на языке ультиматумов

Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран пытается разговаривать с Москвой языком ультиматумов. Его слова приводит РИА Новости.

Путин обвинил ряд стран в разговоре с Россией на языке ультиматумов и подчеркнул, что это происходило даже в дни 80-летия Победы.

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — сказал он.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».