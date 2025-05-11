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02:00, 11 мая 2025Россия

Путин поблагодарил администрацию Трампа за посредничество в урегулировании на Украине

Путин: Россия благодарит посредников, в том числе администрацию Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами посредников за помощь в мирном урегулировании с Украиной, в том числе администрацию американского лидера Дональда Трампа.

Российский лидер подчеркнул, что предложение на столе, и решение за «украинскими властями и их кураторами». Он добавил, что Москва предлагает возобновить переговоры, несмотря на боевые действия, и те, кто действительно хочет мира, должны эту инициативу поддержать.

Ранее в Киеве состоялись переговоры европейской и украинской стороны, в ходе канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский позвонили Трампу, чтобы изложить ему свою позицию. Политики отметили, что Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

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