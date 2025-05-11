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04:14, 11 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег

С 30 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. руб при упрощенной идентификации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что с 30 мая россиян ждет новое ограничение при переводе денег. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Ермилова уточнила, что ранее лимит перевода при упрощенной идентификации без открытия счета не обозначен. Однако это не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Теперь это будет исправлено.

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«С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — предупредила она.

Ранее россиян предупредили о потенциальной блокировке кредитных карт. Снизить лимит или заблокировать перевод могут в том случае, если клиенты используют кредитки для пополнения вкладов и успевают возвращать деньги без уплаты процентов.

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