Россиян предупредили о риске аннулирования полисов ОМС

ВСС: Россиянам могут аннулировать полисы ОМС из-за ошибок в данных

Россиянам могут аннулировать полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за ошибок в персональных данных. О таких рисках предупредил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых, пишет РИА Новости.

Эксперт пояснил, что сбои могли возникнуть, когда информация для создания учетной записи одного человека поступала в Фонд ОМС сразу из нескольких ведомств. В результате случались ошибки, из-за которых документ становился недействительным.

«Сейчас, конечно, также периодически возникают такие ситуации, но их масштаб несравним с периодом внедрения новаций в персонифицированном учете застрахованных лиц», — уточнил Щеглеватых.

Столкнувшимся с аннулированием полиса специалист посоветовал обращаться в страховую компанию — там расскажут, как восстановить документ.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с полисами ОМС. Злоумышленники начали звонить гражданам под предлогом замены этого документа с бумажного на электронный. Если человек соглашается, то его просят установить на телефон мобильное приложение, которое якобы относится к Минздраву России. На самом деле эта программа содержит вирус, который позволяет мошенникам получить доступ к банковскому приложению жертвы и похитить деньги.