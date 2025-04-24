Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с полисами ОМС

МВД России: Мошенники начали красть деньги под предлогом замены полисов ОМС

Мошенники начали красть деньги россиян под предлогом замены или продления полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). О новой схеме обмана, которую придумали аферисты, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает ТАСС.

Сообщается, что злоумышленники звонят россиянам под видом сотрудников страховых фирм. В ходе разговора аферисты говорят о необходимости заменить бумажный полис ОМС на электронный, либо утверждают, что документ нужно немедленно продлить.

Если человек соглашается, то его просят установить на телефон мобильное приложение, которое якобы относится к Минздраву России. На самом деле эта программа содержит вирус, который позволяет мошенникам получить доступ к банковскому приложению жертвы и похитить деньги.

В ведомстве напомнили, что полисы ОМС являются бессрочными. Заменить бумажную копию документа на электронную можно с помощью портала «Госуслуги». Как подчеркнули в МВД, такая процедура является бесплатной и не требует установки мобильных приложений.

Ранее российских пенсионеров предупредили об активизации мошенников перед 9 Мая. Уточнялось, что аферисты представляются сотрудниками соцзащиты или специалистами портала «Госуслуги» и предлагают выплаты.