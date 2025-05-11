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06:24, 11 мая 2025Культура

С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей

Суд взыскал с актрисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мировой суд в Москве принял решение взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По его данным, уже был вынесен соответствующий судебный приказ. Как уточняет агентство, иск в отношении актрисы поступил от «Мосводоканала». Решение по нему приняли еще в марте.

Размер задолженности телеведущей не уточняется.

Ранее сообщалось, что актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов) оштрафовали за то, что он вовремя не оплатил другой штраф.

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