С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей

Суд взыскал с актрисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей

Мировой суд в Москве принял решение взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По его данным, уже был вынесен соответствующий судебный приказ. Как уточняет агентство, иск в отношении актрисы поступил от «Мосводоканала». Решение по нему приняли еще в марте.

Размер задолженности телеведущей не уточняется.

Ранее сообщалось, что актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов) оштрафовали за то, что он вовремя не оплатил другой штраф.