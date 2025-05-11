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18:35, 11 мая 2025Из жизни

Скат напал на женщину и вонзил в нее 16-сантиметровый шип

В Австралии скат пронзил женщину 16-сантиметровым шипом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Re Metau / Shutterstock / Fotodom  

В Австралии из руки пожилой женщины вытащили 16-сантиметровый шип, который вонзил в нее скат. Об этом сообщает ABC News.

68-летняя женщина по фамилии Беннетт плавала с маской и ластами в группе, как вдруг заметила под собой ската. Она попыталась отплыть, но рыба напала на нее со спины и пронзила ее руку шипом. Другие члены группы тут же вытащили пострадавшую из воды. Из раны била кровь.

«Это было мучительно, но при этом ощущения были, как от укуса собаки. Не то чтобы меня когда-либо кусала собака, но ощущения при этом, мне кажется, именно такие», — рассказала о пережитом Беннетт. Ей казалось, что на месте раны должны были остаться следы зубов, однако там оказался шип из хвоста ската.

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На рентгеновских снимках было видно, что шип пронзил руку женщины, как кинжал: вошел чуть выше правого локтя и вышел почти из-под мышки, едва не задев артерию. «Оглядываясь назад, я чувствую себя так, будто выиграла в лотерею», — призналась женщина.

Шип успешно удалили, у Беннет остались лишь синяки на руке. Женщина призналась, что, несмотря на пережитое, все еще любит скатов. «Обычно они просто застенчивые, спокойные, красивые создания», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в Индонезии итальянскую серфершу Джулию Манфрини не удалось спасти после столкновения с рыбой-мечом. Острый нос рыбы пронзил ей сердце на пять сантиметров вглубь.

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