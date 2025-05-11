Скрытые мотивы Киева в 30-дневном перемирии с Москвой объяснили

Политолог Асафов: История с перемирием — попытка Киева получить передышку

История с 30-дневным перемирием — это довольно слабая попытка остановить продвижение Российской армии по всем шести стратегическим направлениям, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что предложение Украиной 30-дневного перемирия является не демонстрацией движения к миру, а попыткой довооружиться и взять передышку в зоне проведения СВО. Асафов назвал эту попытку довольной слабой, поскольку она не подкреплена интересами и волей основного участника поддержки Киева — США.

«Поэтому трек о возможных переговорах без всяких условий, которого придерживается российская сторона, с точки зрения американцев выглядит наиболее правильным и рациональным. Он позволяет начать процесс договоренностей не через посредников, медиа, высказывания и полунамеки, а напрямую. Только у таких процессов может быть результат», — отметил Асафов.

Политолог добавил, что на данный момент ни Макрону, ни его союзникам не нужно никакого перемирия и прочного мира, потому что иначе они не смогут поставлять оружие за деньги. Поэтому сейчас ультимативные призывы Европы имеют малое отношение к реальности, но демонстрируют желания коалиции навязать свою логику России, получив столь желанную передышку, заключил Асафов.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».