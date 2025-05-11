США восстановили регулярные поставки дикого риса в Россию

США за два месяца поставили в Россию дикий рис на рекордные $450 тысяч

Соединенные Штаты восстановили поставки дикого риса в Россию после прекращения регулярных поставок в 2022 году и уже сделали это на рекордную с 2015 года сумму — почти на 450 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данных американской статслужбы, пишет РИА Новости.

Так, США в феврале 2025 года продали российским компаниям злаковые на 154,7 тысячи долларов, а в марте — уже на 294,2 тысячи. Эти показатели (448,9 тысячи долларов) стали рекордными с 2015 года — тогда дикий рис купили на 431,7 тысячи долларов.

Как напоминает агентство, регулярные поставки риса из США в Россию остановились в марте 2022 года, но при этом разовые иногда отгружались — например, последний раз это произошло в мае прошлого года. Обычный рис российская сторона не покупает в США с апреля 2022-го.

Всего в марте американская сторона продала дикого риса на два миллиона долларов, и Россия была его главной покупательницей.

Ранее стало известно, что цены на рис резко выросли из-за глобальных климатических проблемы. Так, с начала 2024 года цены на рис в Индонезии выросли более чем на 16 процентов по сравнению с 2023-м. Из-за задержки с посадкой и отсутствия дождей сбор урожая задержался на месяц.