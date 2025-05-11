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21:51, 11 мая 2025Мир

Трамп анонсировал «самое важное заявление»

Трамп: Мое следующее заявление будет самым важным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп анонсировал «самое важное заявление» в своем следующем посте в социальной сети Truth Social. Об этом он заявил на своей странице в той же соцсети.

«Мой следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных из тех, что я когда-либо выпускал. Наслаждайтесь», — написал он.

Глава государства не стал объяснять, о чем именно будет его будущее обращение.

Ранее Трамп оценил шансы Украины договориться с Россией. По его словам, он начинает сомневаться в том, что Киев заключит сделку с Москвой, и в таком случае Брюссель и Вашингтон «станут действовать соответствующе».

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