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07:24, 11 мая 2025Россия

Украине указали на две альтернативы

Сенатор Косачев призвал Киев выбрать перемирие или ведущие к миру переговоры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что после предложения президента России Владимира Путина о прямых переговоры у Украины есть две альтернативы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Косачев призвал Киев выбрать перемирие или переговоры, ведущие к миру.

«Первая идея — от кураторов Киева. Смысл — 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, для продолжения войны. Вторая — "дайте миру шанс". Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией», — указал он.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».

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