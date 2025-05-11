В Госдуме заявили о провале антироссийского перформанса в Киеве

Слуцкий: Зеленский не может указывать главам стран способ чтить память

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий заявил, что украинские власти перешли от угроз к демаршам. Он напомнил, что МИД Украины выразил протест странам, лидеры которых приехали в Москву на празднование 80-летия Великой Победы.

«Все эти вопли — лишнее свидетельство провала антироссийского перформанса в Киеве», — подчеркнул он.

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоялся военный парад, участие в котором приняли военнослужащие, ветераны, а также делегации дружественных государств и стран СНГ.