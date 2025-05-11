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00:14, 11 мая 2025Россия

В Госдуме заявили о провале антироссийского перформанса в Киеве

Слуцкий: Зеленский не может указывать главам стран способ чтить память
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий заявил, что украинские власти перешли от угроз к демаршам. Он напомнил, что МИД Украины выразил протест странам, лидеры которых приехали в Москву на празднование 80-летия Великой Победы.

«Все эти вопли — лишнее свидетельство провала антироссийского перформанса в Киеве», — подчеркнул он.

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоялся военный парад, участие в котором приняли военнослужащие, ветераны, а также делегации дружественных государств и стран СНГ.

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