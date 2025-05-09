Опубликовано видео салюта в честь Дня Победы в Москве

В сети появилось видео салюта в честь Дня Победы в Москве

Опубликовано видео салюта в честь Дня Победы в Москве. Запись размещена в Telegram-канале Mash.

«Разноцветные искры летели сразу из десятков точек столицы одновременно», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов ко Дню Победы в нескольких городах. Согласно распоряжению правительства России от 24 апреля, за организацию фейерверка в столице отвечают в том числе администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.