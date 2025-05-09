Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:20, 9 мая 2025Россия

Опубликовано видео салюта в честь Дня Победы в Москве

В сети появилось видео салюта в честь Дня Победы в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Опубликовано видео салюта в честь Дня Победы в Москве. Запись размещена в Telegram-канале Mash.

«Разноцветные искры летели сразу из десятков точек столицы одновременно», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов ко Дню Победы в нескольких городах. Согласно распоряжению правительства России от 24 апреля, за организацию фейерверка в столице отвечают в том числе администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Вучич по-русски поздравил Путина с Днем Победы

    Олимпийская чемпионка из Украины назвала Международную федерацию фехтования продажной

    Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу

    Вучич выразил надежду встретиться с Путиным в Сербии

    На Западе увидели важную деталь на параде Победы в Москве

    Глава офиса президента Украины заявил о «важном разговоре» с госсекретарем США

    Путин пообщался с режиссером Оливером Стоуном в Кремле

    Лукашенко заявил о трансформации ЕС в военно-политический блок

    Путин провел встречу в Кремле с Вучичем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости