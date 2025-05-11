Sohu: РФ ответила на провокацию Японии у принадлежащего Китаю острова Дяоюйдао

В Китае отметили реакцию России на провокацию Японии у острова Дяоюйдао, вокруг которого Токио имеет территориальный спор с Пекином. Как отмечает портал Sohu, Москва ответила публичной поддержкой КНР после инцидента с японским самолетом.

Журналисты напомнили, что японский самолет вошел в воздушное пространство Китая, из-за чего Пекин поднял в воздух свои истребители для перехвата. В ответ Япония обвинила КНР в нарушении своего воздушного пространства.

Подобные инциденты происходят достаточно часто возле острова Дяоюйдао, однако в этот раз менее чем через сутки президент России Владимир Путин высказался об отношениях с Китаем, назвав их основой для глобальной стратегической стабильности.

По мнению журналистов портала, это заявление было сделано не случайно, оно стало предупреждением противникам Москвы и Пекина. «Эти слова не были сказаны импульсивно, а представляли собой хорошо подготовленный дипломатический ход», — говорится в публикации.

Китайские аналитики отметили, что американо-японский альянс теряет позиции в регионе, в то время как Россия и Китай демонстрируют совместные действия и союзничество.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия будут противостоять любой попытке подорвать их дружбу и сотрудничество. Глава китайского МИД по итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина заявил, что стороны считают себя приоритетными партнерами и готовы противостоять попыткам подорвать их отношения.