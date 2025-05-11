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13:10, 11 мая 2025Мир

В МИД России раскрыли причину согласия Киева на перемирие

Мирошник: Зеленский согласен на прекращение огня для перевооружения
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскрыл причину согласия Киева на прекращение огня. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Дипломат выразил уверенность, что все заявления президента Украины Владимира Зеленского о жажде перемирия могут быть направлены на выигрыш времени для перевооружения армии страны.

«Зеленский предлагает: "Вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам"», — предположил Мирошник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал необходимое условие для переговоров Москвы и Киева. По его словам, для этого страны должны сначала заключить перемирие и прекратить огонь.

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