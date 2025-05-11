Мирошник: Зеленский согласен на прекращение огня для перевооружения

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскрыл причину согласия Киева на прекращение огня. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Дипломат выразил уверенность, что все заявления президента Украины Владимира Зеленского о жажде перемирия могут быть направлены на выигрыш времени для перевооружения армии страны.

«Зеленский предлагает: "Вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам"», — предположил Мирошник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал необходимое условие для переговоров Москвы и Киева. По его словам, для этого страны должны сначала заключить перемирие и прекратить огонь.