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09:32, 11 мая 2025Экономика

В Минпромторге предложили идентифицировать покупателя алкоголя по биометрии

Минпромторг: Вариантом идентификации покупателя алкоголя может стать биометрия
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andriiii / Shutterstock / Fotodom

Министерство промышленности и торговли России предложило идентифицировать покупателя алкоголя по биометрии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов сказал, что биометрия может быть альтернативным вариантом идентификации покупателей продукции с возрастными ограничениями. Также он добавил, что возможность реализации товаров через единую биометрическую систему покажет развитие новых технологий.

До этого генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщал, что возможность офлайн-продажи алкоголя с использованием биометрии планируется запустить в это году и сервис можно будет применять при реализации любых товаров с возрастными ограничениями.

Пользователи системы могут самостоятельно управлять своими данными на портале «Госуслуг», в том числе есть возможность посмотреть срок действия биометрии и отозвать согласие на ее обработку. Образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других данных. Единая биометрическая система это цифровая платформа, которая предоставляет различные государственные и коммерческие услуги.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести биометрию для быстрой езды на электросамокатах.

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