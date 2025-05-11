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00:06, 11 мая 2025Силовые структуры

В регионе России несколько человек похитили мужчину посреди улицы

Следком сообщил о похищении неизвестными мужчины в Магасе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Магасе (Республика Ингушетия) несколько человек напали на мужчину с оружием и похитили его вечером посреди улицы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают, сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета по республике.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 10 мая. «Группа неустановленных лиц в количестве не менее 6 человек, находясь около продуктового магазина по улице Орджоникидзе с.п. Яндаре Назрановского муниципального района республики, с применением оружия совершила похищение 28-летнего местного жителя», — приводит подробности следком.

После этого нападавшие скрылись на автомобилях. На место преступления направились следователи. Его осмотрели и обнаружили гильзы калибра 5.45 мм и травматический пистолет. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей.

Ранее в Королеве суд приговорил к 9 и 11 годам похитителей девушки из-за 5 миллионов рублей.

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