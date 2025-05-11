Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:05, 11 мая 2025Интернет и СМИ

В России предсказали ответ Зеленского на предложение о переговорах в Стамбуле

Смирнов: Зеленский назовет десять причин, почему не поедет на прямые переговоры
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский найдет причины, чтобы отказаться от прямых переговоров с Россией в Стамбуле, считает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По мнению Смирнова, РФ «переиграла оппонентов, предложив обратный порядок вещей» в ответ на требования Украины и Запада о 30-дневном перемирии, которое изначально являлось «полной бессмыслицей». «После остановки огня никакие переговоры Украине будут не нужны, и все просто спустится вникуда», — отметил он.

«Завтра Зеленский назовет десять причин, почему он никуда не поедет, но это уже будут его проблемы. И украинского народа», — предсказал журналист.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, «где они проводились ранее и где они были прерваны».

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

    Овечкину разбили лицо до крови

    Украину и ее кураторов призвали принять решение о переговорах

    В России предсказали ответ Зеленского на предложение о переговорах в Стамбуле

    Ушаков назвал условие возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

    Песков обвинил Украину в несоблюдении перемирия

    Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы

    В Кремле выразили готовность начать переговоры с Киевом «15 мая хоть с утра»

    Путин заявил о желании Запада продолжить конфликт с Россией

    Путин поблагодарил администрацию Трампа за посредничество в урегулировании на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости