В России предсказали ответ Зеленского на предложение о переговорах в Стамбуле

Смирнов: Зеленский назовет десять причин, почему не поедет на прямые переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский найдет причины, чтобы отказаться от прямых переговоров с Россией в Стамбуле, считает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По мнению Смирнова, РФ «переиграла оппонентов, предложив обратный порядок вещей» в ответ на требования Украины и Запада о 30-дневном перемирии, которое изначально являлось «полной бессмыслицей». «После остановки огня никакие переговоры Украине будут не нужны, и все просто спустится вникуда», — отметил он.

«Завтра Зеленский назовет десять причин, почему он никуда не поедет, но это уже будут его проблемы. И украинского народа», — предсказал журналист.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, «где они проводились ранее и где они были прерваны».