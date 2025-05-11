В США рассказали о блестящем маневре Путина

Аналитик Риттер назвал блестящим маневром призыв Путина к переговорам с Киевом

Бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о прямых переговоры с Украиной. Его слова приводят «Известия».

Риттер назвал блестящим маневром призыв Путина к переговорам с Киевом и подчеркнул, что это предложение снимает с повестки вопрос о 30-дневном перемирии.

«Путин возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку, который не готов и не способен на такой шаг», — сказал он.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».