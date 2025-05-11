В Забайкалье потушили крупный пожар

В Забайкальском крае ликвидировали пожар площадью в тысячу гектаров

В сельском поселении Смоленское Забайкальского края потушили крупный пожар, распространившийся на площади в одну тысячу гектаров. В данный момент на территории проводится проливка, задействованы 120 человек и 37 единиц техники, заявили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме спасателей МЧС, в ликвидации пожара принимают участие и местные волонтеры. Они работают на территориях с небольшим риском для жизни и здоровья. Сообщается, что пожар разгорелся еще 10 мая. В качестве причины называют неосторожное обращение с огнем при сильном ветре. К настоящему моменту находящиеся поблизости населенные пункты вне опасности.

«По пожару проводится проверка государственным пожарным надзором, причина пожара и точный ущерб устанавливаются», — сообщил начальник пожарно-спасательного отряда МЧС Юрий Малюков.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Кадала в Чите окружил мощный лесной пожар. В связи с этим работу аэропорта приостановили на несколько часов.