Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 11 мая 2025Россия

В Забайкалье потушили крупный пожар

В Забайкальском крае ликвидировали пожар площадью в тысячу гектаров
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Губский / ТАСС

В сельском поселении Смоленское Забайкальского края потушили крупный пожар, распространившийся на площади в одну тысячу гектаров. В данный момент на территории проводится проливка, задействованы 120 человек и 37 единиц техники, заявили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме спасателей МЧС, в ликвидации пожара принимают участие и местные волонтеры. Они работают на территориях с небольшим риском для жизни и здоровья. Сообщается, что пожар разгорелся еще 10 мая. В качестве причины называют неосторожное обращение с огнем при сильном ветре. К настоящему моменту находящиеся поблизости населенные пункты вне опасности.

«По пожару проводится проверка государственным пожарным надзором, причина пожара и точный ущерб устанавливаются», — сообщил начальник пожарно-спасательного отряда МЧС Юрий Малюков.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Кадала в Чите окружил мощный лесной пожар. В связи с этим работу аэропорта приостановили на несколько часов.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лариса Гузеева попалась на долгах по ЖКУ. Мировой суд постановил взыскать с нее задолженность. Что об этом известно?

    В Забайкалье потушили крупный пожар

    Пушков оценил реакции Трампа и Макрона на инициативу России о переговорах с Украиной

    В Госдуме заявили о развернутой НАТО к 9 Мая антироссийской кампании

    Трамп ответил на предложение Путина возобновить переговоры с Украиной

    В Совфеде ответили на слова Макрона о желании России выиграть время

    «Вашингтон» Овечкина проиграл «Каролине» в третьем матче серии

    В России назвали страны с самыми дорогими обедами на двоих в ресторанах

    США восстановили регулярные поставки дикого риса в Россию

    Венгрия отложила переговоры с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости