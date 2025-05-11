Минюст Украины: Венгрия отложила переговоры по вопросам национальных меньшинств

Венгрия отложила переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств, которые ранее были намечены на 12 мая. Об этом сообщил Минюст Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что встреча должна была стать началом регулярных переговоров. Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая, а перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация.

Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что «диалог должен быть продолжен.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев собрался выслать двух венгерских дипломатов. Он подчеркнул, что Украина своими действиями отвечает на действия Венгрии, «исходя из принципа взаимности и национальных интересов».