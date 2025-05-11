Ветеран Великой Отечественной войны рассмешил Путина 9 Мая

Ветеран Великой Отечественной войны Жучков рассмешил Путина после парада Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков смог пообщаться с президентом России Владимиром Путиным после парада Победы и даже рассмешил его. Об этом он рассказал журналисту телеканала «Россия 1».

Как уточняет агентство РИА Новости, полковник 9 мая смотрел парад Победы с главной трибуны вместе с президентом. После мероприятия глава государства спросил у ветерана о самочувствии, на что Жучков ответил в шуточной форме. «[Президент] спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: "Здоровья, как и денег, много не бывает". Он засмеялся», — рассказал Жучков.

В начале мая Путин шуткой ответил на вопрос о своей удачливости. Также до этого Путин пошутил о встречах с самим собой. Во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге его спросили о будущей встрече с главой Белого дома. Но журналист перепутал фамилии. «А когда вы уже с Путиным…» — начал репортер, но вскоре поправился. «Каждый день. В зеркало смотрюсь», — отшутился российский лидер.