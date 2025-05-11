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16:47, 11 мая 2025Мир

Во Франции объяснили поведение Макрона ночью в Киеве

Филиппо: Во время ночной встречи в Киеве репортеры застали Макрона врасплох
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Репортеры застали врасплох французского главу Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и немецкого канцлера Фридриха Мерца в ходе их ночной встречи в украинской столице. О поведении лидера Франции рассказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Трое воинственных идиотов почувствовали себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки», — завил политик на своей страницу. Он напомнил, что после прихода журналистов Макрон поспешно спрятал от камер небольшой предмет, похожий на пакетик с белым веществом. К настоящему моменту содержимое этого предмета все еще неизвестно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку лидеров Франции и ФРГ. Дипломат поделилась историей о том, как один из иностранных послов в 2022 году признался ей, что многие главы западных стран употребляют наркотики.

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