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15:42, 11 мая 2025Бывший СССР

Во Франции оценили готовность Зеленского к перемирию

Филиппо: На Зеленского будут давить, чтобы он отверг предложение о перемирии
Кирилл Луцюк
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

На президента Украины Владимира Зеленского окажут сильное давление, вынуждая его отказаться от предложения президента России Владимира Путина по поводу возобновления прямых переговоров. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Его процитировало РИА Новости.

Кроме того, он сказал, что инициативы Москвы нанесли удар по всем западным сторонникам продолжения войны. Это относится к руководителям Франции, Германии и Великобритании, которые, по словам Филиппо, хотели бы ухудшения ситуации и сохранения напряженности в отношениях с Россией.

Он полагает, что если, как и прежде, избегать тех фундаментальных проблем, которые обусловили российско-украинские отношения, то найти решение нынешнего конфликта будет невозможно.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Зеленскому переговоры точно не нужны. Последний продолжает оставаться западным вассалом, которому безразличны судьбы собственных сограждан.

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