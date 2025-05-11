Депутат Белик: Саботаж переговоров будет продолжением пути Украины к эшафоту

Саботаж Киевом будущих переговоров в Стамбуле станет еще одним шагом Украины в сторону эшафота. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Отказ от них (переговоров — прим. "Ленты.ру") — как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Белик добавил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому точно не нужны переговоры. Он напомнил, что политик по-прежнему остается «вассалом Запада», который уже давно не думает о гражданах собственной страны. Будущие переговоры в Турции, по его мнению, окончательно решат для украинцев, кто же они на самом деле — граждане или заложники.

Ранее в МИД России назвали причину того, почему Киев согласился на перемирие с Москвой. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник предположил, что это время Украина попытается использовать для перевооружения своей армии.