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05:21, 11 мая 2025Мир

Западных лидеров спросили о наличии логики после выдвинутых к России требований

Полковник Дэвис: Лидеры Запада далеки от реальности в требованиях к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Американский отставной полковник Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала спросил у западных лидеров о наличии логики после выдвинутых к России требований. Он отметил, что политики далеки от реальности, когда выставляют условия Москве.

По мнению экс-офицера, Россия опережает Запад в военном, экономическом, промышленном плане, несмотря на тысячи наложенных санкций.

«Вы правда считаете, что новые санкции что-то изменят? В этом вообще есть логика? Нас это должно начать волновать. Потому что лидеры Запада все больше отдаляются от реальности», — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что каждое действие имеет противодействие, и Россия преуспела в противостоянии решениям Запада, в том числе в их поддержке идей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы европейских лидеров о возможном введении новых ограничений в случае отказа от 30-дневного прекращения огня, заявил, что Россию уже не напугать очередными санкциями. По его словам, Москва привыкла к санкциям и знает, что будет делать после их объявления, как будет минимизировать их последствия.

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