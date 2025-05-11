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16:14, 11 мая 2025Из жизни

Знаменитый украинский шеф-повар раскрыл подаваемые европейским лидерам в Киеве блюда

Шеф-повар Клопотенко: Стармер и Мерц ели сырники, а Макрона угостили борщом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Знаменитый украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл, какие блюда подавали прибывшим в Киев европейским лидерам. Видеозапись, где он перечисляет позиции из меню, опубликовал Telegram-канал агентства УНИАН.

Шеф-повар сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут есть сырники, президента Франции Эммануэля Макрона угостят борщом, а премьера Польши Дональда Туска — галушками.

Клопотенко также опубликовал список блюд, в который вошли, в частности, сырники с лекваром, пирожки с яблоками и вишней, борщ из печи и голубцы.

В субботу, 10 мая, в Киеве прошла встреча руководства Украины с «коалицией желающих». В переговорах участвовали Макрон, Мерц, Стармер и Туск. По итогам мероприятия министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.

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