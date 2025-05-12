39-летняя Ольга Бузова запечатлела себя в бикини

39-летняя телеведущая Ольга Бузова запечатлела себя в ярко-розовом бикини

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова запечатлела себя в бикини. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» снялась в ярко-розовом раздельном купальнике на фоне моря. Кроме того, звезда собрала волосы и нанесла мейкап в нюдовых тонах с акцентом на глазах. «Увидеть радугу после рабочего дня», — подписала она.

Ранее в мае врач заподозрила Ольгу Бузову в наборе веса ради беременности. Репродуктолог Кристина Пришвина предположила, что артистка может готовиться к зачатию.