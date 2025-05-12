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04:31, 12 мая 2025Ценности

55-летняя поп-звезда снялась в кожаном облегающем комбинезоне

55-летняя поп-звезда Санни Шарлотта Карлсон снялась в кожаном комбинезоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @Sannie Carlson

Звезда датского происхождения Санни Шарлотта Карлсон, более известная как Вигфилд, снялась в откровенном образе. На соответствующие кадры, опубликованные в TikTok, обратило внимание Daily Mail.

55-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в кожаном экстремально коротком комбинезоне, который облегал ее фигуру. Помимо этого, она надела ботфорты в тон на широкой платформе и каблуке. В то же время знаменитость собрала завитые в кудри волосы в высокий хвост и надела солнцезащитные очки.

Ранее в мае 50-летняя телеведущая в бикини отдохнула на яхте. Папарацци запечатлели телезвезду Ларсу Пиппен в купальнике цвета хаки.

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