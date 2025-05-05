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04:33, 5 мая 2025Ценности

50-летняя телеведущая в бикини отдохнула на яхте

50-летняя американская телеведущая Ларса Пиппен в бикини отдохнула на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Image Press Agency / Sipa USA / Legion-media.com

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен отдохнула на яхте с друзьями и возлюбленным — 31-летним баскетболистом Джеффом Коби. Фотографии публикует Dialy Mail.

Папарацци запечатлели 50-летнюю знаменитость в бикини цвета хаки. На размещенных кадрах она целуется со спортсменом, а также загорает на шезлонге на борту яхты. Волосы Пиппен собрала в низкий пучок, надев также солнцезащитные очки и несколько золотых браслетов.

Ранее в апреле итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта показала фото в халате на голое тело во время поездки в Неаполь.

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