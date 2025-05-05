50-летняя телеведущая в бикини отдохнула на яхте

50-летняя американская телеведущая Ларса Пиппен в бикини отдохнула на яхте

Популярная американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен отдохнула на яхте с друзьями и возлюбленным — 31-летним баскетболистом Джеффом Коби. Фотографии публикует Dialy Mail.

Папарацци запечатлели 50-летнюю знаменитость в бикини цвета хаки. На размещенных кадрах она целуется со спортсменом, а также загорает на шезлонге на борту яхты. Волосы Пиппен собрала в низкий пучок, надев также солнцезащитные очки и несколько золотых браслетов.

Ранее в апреле итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта показала фото в халате на голое тело во время поездки в Неаполь.