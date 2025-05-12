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17:19, 12 мая 2025Экономика

Климату Арктики предрекли необратимые изменения

Scientific Reports: Климат Арктики необратимо изменится к середине века
Виктория Клабукова

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Климат Арктики необратимо изменится в ближайшие десятилетия. Об этом предупреждают в Университете Гронингена и Королевском метеорологическом институте Нидерландов. Результаты исследования публикует журнал Scientific Reports.

Согласно климатическим моделям, на которых основывались расчеты ученых, к середине тысячелетия на территории Арктики произойдут радикальные температурные перемены, повернуть вспять которые будет невозможно. Осадки же и общий уровень влажности, как предрекают специалисты, изменятся ближе к концу века. Как подчеркивается, скорость потепления на Северном полюсе в среднем вдвое выше, чем в других районах планеты.

В полярном регионе высокими темпами тает вечная мерзлота, что представляет угрозу для транспортной инфраструктуры и зданий. Передвижение по льду затрудняется. Оленеводам приходится подстраиваться под новые маршруты миграции животных. Сложно приходится и рыболовам — побережья, прежде скованные льдом, все больше размывает во время штормов. Постоянные сдвиги температуры и перемены в уровне влажности в будущем могут сказаться на технологиях строительства в местных общинах, на области здравоохранения и состоянии дорог и взлетно-посадочных полос.

Ранее исследователи выявили источник загрязнения Арктики. Виновником трансграничного переноса загрязняющих веществ стало извержение вулкана в Исландии. В результате него, подобно «химической бомбе», в воздух были выброшены миллионы тонн ядовитого диоксида серы, которые, трансформируясь, приводят к кислотным дождям и ускоряют потепление.

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