Боксер избил жителей российского города с криком «вы — русские твари»

В Нижнем Новгороде мужчина избил людей с криками о русских тварях

В Нижнем Новгороде мужчина избил горожан с криком «вы — русские твари». Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Жители одного из микрорайонов города пожаловались на группу подростков, которые нарушали покой мирных жителей, после чего стали нападать на людей.

Когда после одной из стычек они позвали подмогу, во двор заехал мужчина — тренер по боксу по фамилии Оганесян. Он начал избивать жителей, оскорбляя их по национальному признаку. После этого россияне попросили о помощи активистов — те взяли их под защиту.

Ранее в Орловской области цыгане поплатились за обращенные к продавщицам оскорбления. Они также называли россиянок «русскими тварями». После составления протокола об административном правонарушении цыганам пришлось заплатить штраф.