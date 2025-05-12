Депутат призвал проверить аниме-фигурки на порнографию

Депутат заксобрания Петербурга Крупник призвал провести проверку аниме-фигурок

В России предложили проверить аниме-фигурки, изображающие детей и подростков в непристойных позах и нижнем белье. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, передает RT.

«Защита детства и половой неприкосновенности детей — важнейшая задача, стоящая перед нашим обществом и государством. Нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности», — указано в его обращении на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.

По его словам, в магазинах и на маркетплейсах можно с легкостью найти подобные «сомнительные» игрушки. Он отметил, что многие из фигурок можно с легкостью приравнять к порнографии.

Ранее в Воронежской области священник освятил аниме-магазин. Владелец торговой точки отметил, что после этого продажи существенно увеличились.