Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:48, 12 мая 2025Россия

Депутат призвал проверить аниме-фигурки на порнографию

Депутат заксобрания Петербурга Крупник призвал провести проверку аниме-фигурок
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Raul Ariano / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В России предложили проверить аниме-фигурки, изображающие детей и подростков в непристойных позах и нижнем белье. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, передает RT.

«Защита детства и половой неприкосновенности детей — важнейшая задача, стоящая перед нашим обществом и государством. Нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности», — указано в его обращении на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.

По его словам, в магазинах и на маркетплейсах можно с легкостью найти подобные «сомнительные» игрушки. Он отметил, что многие из фигурок можно с легкостью приравнять к порнографии.

Ранее в Воронежской области священник освятил аниме-магазин. Владелец торговой точки отметил, что после этого продажи существенно увеличились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России предложили ввести налог для богатых бездельников

    Депутат призвал проверить аниме-фигурки на порнографию

    ВСУ ударили по памятнику со знаменем Победы в Харьковской области

    В США оценили развитие ситуации вокруг Украины

    В российских регионах вырос интерес к занятиям народной музыкой и танцами

    Популярная ведущая похвасталась фигурой в крошечном бикини

    Додик назвал причину СВО

    В Раде указали на последствия поражения Украины для Трампа

    Стало известно об использовании ВСУ заключенных в заградотрядах

    Летящий 40-килограммовый тунец сбил мужчину с ног и отправил его в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости