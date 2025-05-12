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14:35, 12 мая 2025Силовые структуры

Экс-посла Украины в Казахстане заочно осудили в России на шесть лет

В Москве суд вынес заочный приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает РИА Новости.

Врублевского признали виновным в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия») УК РФ. Дело в отношении него возбудили после того, как в одном из интервью в августе 2022 года Врублевский призвал уничтожать по всему миру как можно больше русских.

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