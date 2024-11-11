В России отменили заочный приговор за вражду бывшему послу Украины в Казахстане

Мосгорсуд отменил заочный 6-летний приговор экс-послу Украины в Казахстане

Мосгорсуд отменил заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому (внесен в перечень экстремистов и террористов), осужденному на шесть лет заключения за разжигание ненависти и вражды. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы дела направлены для повторного рассмотрения в тот же суд. Решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

26 августа Басманный районный суд Москвы признал Врублевского виновным в разжигании ненависти и вражды.

В одном из интервью в августе 2022 года он призвал уничтожать по всему миру как можно больше русских. После этого он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.