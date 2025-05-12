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12:01, 12 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали одного лидера в обеспечении перемирия

Ермак: У США должно быть лидерство в обеспечении перемирия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у США должно быть лидерство в обеспечении потенциального перемирия с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

«Лидерство должно быть в США, потому что они действительно могут это (соблюдение перемирия, — прим. «Ленты.ру») все мониторить с помощью своих спутников», — заявил Ермак.

Глава Офиса президента Украины также отметил, что важно определить механизм действий в случае нарушения перемирия. По его словам, если такового нет, то в будущем будет сложно определить, кто нарушил перемирие.

Ранее Андрей Ермак заявил, что Украина не получала предложений от США по мирному урегулированию конфликта. Однако чиновник отметил, что в Вашингтоне хотят закончить конфликт России и Украины.

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