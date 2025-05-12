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10:50, 12 мая 2025Спорт

Фанаты оскорбили покойную мать чешской теннисистки после ее поражения от россиянки

Фанаты оскорбили покойную мать Носковой после ее поражения от Андреевой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Чешская теннисистка Линда Носкова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на оскорбительные сообщения, полученные от фанатов после поражения от россиянки Мирры Андреевой в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Спортсменка отметила, что болельщики оскорбляли ее покойную мать. «Я искренне надеюсь, что однажды найдете сострадание в своем сердце», — написала теннисистка.

Мать Носковой ушла из жизни в июле 2024 года после продолжительной болезни. На следующий день чешка выиграла у итальянки Сары Эррани матч первого круга Уимблдона.

В марте на травлю в соцсетях после поражения пожаловалась Андреева. В комментариях ее начали называть безмозглой и худшей теннисисткой всех времен.

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