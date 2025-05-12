Фанаты оскорбили покойную мать чешской теннисистки после ее поражения от россиянки

Фанаты оскорбили покойную мать Носковой после ее поражения от Андреевой

Чешская теннисистка Линда Носкова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на оскорбительные сообщения, полученные от фанатов после поражения от россиянки Мирры Андреевой в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Спортсменка отметила, что болельщики оскорбляли ее покойную мать. «Я искренне надеюсь, что однажды найдете сострадание в своем сердце», — написала теннисистка.

Мать Носковой ушла из жизни в июле 2024 года после продолжительной болезни. На следующий день чешка выиграла у итальянки Сары Эррани матч первого круга Уимблдона.

В марте на травлю в соцсетях после поражения пожаловалась Андреева. В комментариях ее начали называть безмозглой и худшей теннисисткой всех времен.