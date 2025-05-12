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14:14, 12 мая 2025Наука и техника

В коде Windows 11 нашли фатальную ошибку

Microsoft задержала выход обновления Windows 11 25H2 из-за ошибки в коде ОС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft задержала выпуск обновления для Windows 11 из-за критической ошибки в коде операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа напомнили, что на второй майской неделе Microsoft должна была выпустить бета-версию крупного обновления 25H2, но этого не случилось. Позже представитель программы бета-тестирования Windows Insider Брэндон ЛеБланк объяснил, что задержка связана с обнаружением в коде ОС фатальной ошибки.

«Мы очень старались со специалистами, но эта новая ошибка действительно плохая. Я знаю, что это разочаровывает», — заметил ЛеБланк. Он извинился перед бета-тестерами и призвал энтузиастов подождать, пока инженеры исправят проблему.

ЛеБланк рассказал, что проблему в коде сложно описать в двух словах. Однако он пояснил, что ошибка негативно влияет на функциональность всей операционной системы — начиная от подключений Wi-Fi и Bluetooth и заканчивая USB и встроенной камеры.

Представитель Microsoft подтвердил, что проблема точно не касается существующих сборок Windows. Она появилась после того, как программисты компании внесли некоторые изменения в код Windows 11.

В конце марта стало известно, что компания Microsoft не будет запускать операционную систему Windows 12 в ближайшее время. Вместо нее фирма представит крупное обновление 25H2.

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